Минфин предложил снять все ограничения по зарубежным счетам россиян
Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан России – как валютных резидентов, так и валютных нерезидентов», — сказал Моисеев.
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Он также добавил, что Минэкономразвития поддерживает министерство финансов в этом вопросе
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил закон, который предусматривает смягчение норм валютного законодательства.