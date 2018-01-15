Украина сняла санкции с российского поставщика угля

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая занимается поставкой угля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что украинское министерство в конце октября 2017 года ввело санкции в отношении целого ряда российских компаний. Среди попавших в данный список была компания «Южтранс».

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Как стало известно, основанием для применения санкций стали «действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности».

Ранее сообщалось, что Украина намерена сократить потребление антрацита наполовину.