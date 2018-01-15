МЭР: ВВП России вырос в 2017 году после падения

Российская экономика в 2017 году продемонстрировала рост после падения на 0,2% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«После спада в 2016 году на 0,2 % ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%», — заявили в министерстве.

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В МЭР пояснили, что окончательные данные могут отличаться от указанной цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации

Ранее сообщалось, что Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России.