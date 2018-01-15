«Известия»: цены на нефть будут расти до 2020 года

Цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти, до $67 в 2020-м году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные прогноза РАН.

По мнению экспертов, стабилизации цены на нефть способствовала сделка ОПЕК+, которая также сбалансировала спрос и предложение на рынке.

Реклама

«Сейчас цена нефти находится вблизи $70 за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен. Но также мы не ожидаем и резких падений», — сказал замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Ранее глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов сообщил, что компания не будет рекомендовать резкий выход из соглашения ОПЕК+.