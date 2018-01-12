В Германии сообщили о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сохранение роли Украины как транзитера российского газа отвечает интересам Германии и остальных государств ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов ЕС, чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа», — сказал Зайберт.

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Он также подчеркнул, что очень важно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с Россией и Украиной.

Ранее на Украине сообщили о рекордном транзите газа в 2017 году.