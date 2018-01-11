Власти Нью-Йорка подали иск против крупнейших нефтяных компаний
Власти Нью-Йорка подали иск против нескольких крупнейших нефтяных компаний мира из-за изменения климата. Об этом сообщается на сайте города.
По словам мэра города Билла Де Блазио, город попытается получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за миллиардные убытки, которые понес Нью-Йорк из-за последствий от изменения климата.
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Уточняется, что указанные компании знали о последствиях сжигания топлива для атмосферы и намеренно вводили в заблуждение общественность.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна может вновь присоединиться к Парижским соглашениям по климату.