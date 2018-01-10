Минстрой предложил Генпрокураторе проконтролировать уборку снега

Замглавы Минстроя Андрей Чибис предложил решить проблему уборки снега в российских городах при помощи Генпрокуратуры, сообщает РИА «Новости».

Чибис считает, что представители Генпрокуратуры должны контролировать состояние, в котором муниципальные власти содержат общественные пространства.

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«У нас законодательно закреплены все нормы, связанные с уборкой дорог, тротуаров и прилегающих территорий. Эти нормы должны выполняться», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что во время ухудшения погоды в Москве работы по уборке снега велись круглосуточно.