Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году крупнейший ущерб за всю историю страны

Стихийные бедствия в 2017 году нанесли США самый крупный ущерб за всю историю страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет администрации США.

«Череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в $306 млрд. Это значительно превышает предыдущий рекорд в $215 млрд, зафиксированный в 2005 году», — сообщает агентство.

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Уточняется, что в 2017 году потери от ураганов составили $265 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что ураганы в США нанесли ущерб почти в $300 млрд.