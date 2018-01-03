На Украине заявили о рекордном транзите газа в 2017 году

Объем транзита газа по территории Украины в 2017 году достиг рекордного значения за последние восемь лет, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд куб. м природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года», — сообщает компания.

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Также в «Укртрансгазе» отметили, что «Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие для закупок российского газа.