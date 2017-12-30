Китай опроверг слова Трампа о поставках нефти в КНДР

Пекин открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Китая.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его разочаровывает поддержка Пекином импорта нефти в КНДР.

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«Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции» — сказала представитель китайского МИДа Хуа Чунинь.

По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, то Китай будет разбираться с ситуации в соответствии с законами.