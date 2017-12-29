Минэнерго утвердило скорректированную инвестпрограмму ФСК на 2017-2020 годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ министерства.

Общий объем финансирования программы составит 386,8 млрд руб., из них объем финансирования на 2017 год запланирован в размере 97,64 млрд руб., на 2018 год — 104,3 млрд руб., на 2019 и 2020 годы по 94,4 млрд руб.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин включил «Россети» в перечень стратегических предприятий.

Также ранее стало известно, что Путин поручил сдержать рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции.