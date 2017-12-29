Кабмину поручили предложить меры по ограничению ставок по кредитам банков регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта предложить меры по ограничению ставок по кредитам, которые привлекаются регионами в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения: по ограничению процентных ставок по кредитам, привлекаемым субъектами России и муниципальными образованиями в кредитных организациях», — сказано в поручении.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами.

Он также подчеркнул, что у регионов есть возможность перекредитоваться по более выгодной процентной ставке.