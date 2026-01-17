Размер шрифта
В Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части

В Карелии автомобиль сбил ребенка на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Ребенка сбили в Петрозаводске. Это произошло вчера вечером на верхнем Древлянском кольце. Как видно на кадрах, ребенок бежал по пешеходному переходу. Водитель не успел затормозить», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи заметно, как автомобиль сбивает ребенка, который резко выбегает на проезжую часть, при этом от удара пешеход падает, но быстро поднимается и уходит с дороги. По данным канала, в настоящее время неизвестно о состоянии пострадавшего ребенка.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Спасателям пришлось вырезать водительницу Toyota ее из искореженного металла. Прибывшие медики увезли двоих пострадавших.

Ранее в Татарстане водитель Opel раздавил человека на дороге.
 
