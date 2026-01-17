Россия в несколько раз нарастила поставки чая в Евросоюз

РИА Новости: поставки чая из России в ЕС в ноябре 2025 года выросли втрое

Россия в ноябре 2025 года в три раза нарастила поставки чая в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы регионального содружества.

Из материала следует, что Москве в ноябре третий месяц подряд удалось увеличить объем экспорта чая в ЕС. Всего в Евросоюз поставили российского чая общей стоимостью €323 тыс. (около 29,2 млн рублей).

«Поставки в конце осени [2025 года] оказались максимальными с июня прошлого года — тогда они составляли €409 тыс. (порядка 37 млн рублей — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

Журналисты уточнили, что больше всего российского чая среди стран — членов регионального содружества закупила Германия. В ноябре на ФРГ пришлось 73% от всех поставок.

Еще 27% импортировала Латвия. Также в закупках участвовали более мелкие импортеры из Португалии и Франции, отмечается в публикации.

17 января журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Евростата написали, что страны — члены ЕС в январе–ноябре 2025 года увеличили закупки лекарственных препаратов из России до рекордных объемов. Показатель превысил €30 млн (около 2,7 млрд рублей), что стало максимумом за аналогичные периоды с 2020 года.

Ранее Россия поставила ЕС удобрения на рекордную сумму.