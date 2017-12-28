В Госдуме ответили на условия Порошенко по покупке российского газа

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна готова покупать российский газ, если он будет дешевым. Об этом сообщает RT.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов», — сказал Завальный.

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По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее пяти млрд. кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.

«Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — добавил Завальный.

Ранее Порошенко рассказал об условиях закупок российского газа.