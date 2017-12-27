Недельная инфляция в России сохранилась на уровне в 0,1%

Инфляция в России с 19 по 25 декабря составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,1%, цены на свинину, говядину, пшено и маргарин выросли на 0,2-0,4%.

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Вместе с тем гречневая крупа стала дешевле на 0,9%, сахар-песок — на 0,5%, мука и подсолнечное масло — на 0,1-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%: на огурцы и помидоры — 7,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,6%.