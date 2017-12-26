«Газпром» до конца года построит 1380 км газопровода «Сила Сибири»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг до конца 2017 года построит 1380 километров газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает РИА «Новости».

«На востоке мы активно обустраиваем Чаяндинское месторождение. Строим линейную часть газопровода «Сила Сибири» — до конца года будет построено 1380 километров. Это уже 2/3 протяженности газопровода. И, абсолютно точно, в срок — 20 декабря 2019 года — мы начнем поставки газа в Китай», — сказал Миллер.

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Он также добавил, что «Газпром» уложил более 650 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC условия поставок газа с Дальнего Востока в КНР.