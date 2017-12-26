Путин поручил правительству исполнить ряд майских указов в 2018 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить работу над исполнением некоторых майских указов в 2018 году.

«Конечно, нужно завершить исполнение майских указов. По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году», — сказал Путин на заседании правительства.

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В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство сделает все для выполнения майских указов.

Ранее сообщалось, что Путин дал оценку выполнению майских указов.