В ЦБ рассказали, когда инфляция приблизится к 4%

Инфляция в России приблизится к 4% к концу 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.

«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 года останется около ноябрьского уровня. По мере того, как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 года », — заявили в ЦБ.

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Регулятор подчеркнул, что на динамику продовольственной инфляции в начале 2018 года может оказывать влияние снижение запасов отечественных картофеля и овощей открытого грунта.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что текущая низкая инфляция в России не имеет никаких минусов.