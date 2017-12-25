Банк России не видит признаков «пузыря» на рынке ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ранке ипотеки отсутствуют «пузыри». Об этом она сообщила телеканалу «Россия 24».

«Я тут не вижу никаких признаков ни «пузыря», ни рисков, хотя мы за рисками обязательно смотрим. Понимаем, что ипотечное кредитование — это чувствительный сегмент, он должен развиваться без рисков», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что сейчас очень хороший темп роста ипотечного кредитования.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что МЭР не видит рисков возникновения «пузыря» на рынке ипотеки России.