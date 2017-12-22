АФК «Система» прокомментировала мировое соглашение с «Роснефтью»

АФК «Система» прокомментировала подписание мирового соглашения с «Роснефтью». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«По условиям мирового соглашения стороны отзывают все иски и отказываются от всех взаимных претензий, а АФК «Система» обязуется выплатить АНК «Башнефть» 100 млрд руб. в срок до 30 марта 2018 года. АФК «Система» осуществит выплату за счет собственных и заемных средств», — отметили в компании.

Ранее заключение соглашения прокомментировали в «Роснефти».