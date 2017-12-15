Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

«Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал глава Минтранса России Максим Соколов на церемонии подписания документов в Москве.

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Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи отметил, что авиасообщение будет открыто 1 февраля.

«Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто», — сказал Фатхи.

Египетский министр добавил, что в апреле следующего года стороны обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения с Египтом.