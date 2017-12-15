Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.
«Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал глава Минтранса России Максим Соколов на церемонии подписания документов в Москве.
Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи отметил, что авиасообщение будет открыто 1 февраля.
«Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто», — сказал Фатхи.
Египетский министр добавил, что в апреле следующего года стороны обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения с Египтом.