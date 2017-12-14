Песков заявил об усилении давления Запада на российский бизнес в преддверии выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давление на российский бизнес со стороны иностранных государств усиливается с приближением выборов президента России, передает РИА «Новости».

«Что касается в целом возможного давления на наш бизнес, то весьма примечательным является тот факт, что этот вопрос формулировался таким образом именно уважаемым информационным агентством Рейтер. Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном и в некоторых западных столицах», — сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что какие-то первые проявления возможного дискомфорта и несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса уже заметны.

«Многие из них (бизнесменов) могут это подтвердить. Это продолжающееся давление на нашу страну, которое имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам», — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия завершила процесс адаптации к западным санкциям.