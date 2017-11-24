Госдума одобрила федбюджет на три года

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает RNS.

Бюджет на 2018 год предусматривает его дефицит на уровне 1,271 трлн рублей при доходах в 15,257 трлн руб. и расходах в 16,529 трлн руб.

По итогам 2019 года, прогнозируется снижение дефицита бюджета до 819,1 млрд руб., а в 2020 году объем доходов ожидается на уровне 16,285 трлн руб., расходов — 17,155 трлн руб.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова сообщил, ко второму чтению проекта бюджета поступило 586 поправок, 406 из них было рекомендовано к принятию.