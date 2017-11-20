В Минсельхозе рассказали о росте импорта продовольствия в Россию почти до $28 млрд

Россия в текущем году увеличит импорт продовольствия на 11,4%, до $27,9 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза.

«В 2017 году отмечается увеличение импорта продовольственных товаров», — заявили в министерстве.

Уточняется, что рост импорта обеспечен за счет увеличения поставок свежих фруктов (на 13%) и овощей (на 29%), картофеля (в два раза).

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Эксперты объяснили подобную динамику более поздним, чем в прошлые годы, началом уборочной кампании.

Ранее СМИ сообщили, что доля импорта в российских магазинах рекордно сократилась.