ФНС перечислила в бюджет более 14 трлн рублей

Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что в период с января по октябрь текущего года ведомство перечислило в консолидированный бюджет России 14,3 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет России поступило 14,3 трлн руб, это на 19,1% или в абсолютных цифрах — на 2,3 трлн руб. выше соответствующего периода 2016 года», — сказал Мишустин.

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Он также подчеркнул, что основной прирост поступлений дают ненефтегазовые доходы, примерно 60% в структуре прироста.

Ранее Мишустин сообщил, что пресечение непрозрачных схем поставок товаров принесло в бюджет 40 млрд руб.