Госдума одобрила во втором чтении проект федбюджета на три года

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Об этом сообщает RNS.

Бюджет на 2018 год предусматривает его дефицит на уровне 1,271 трлн рублей при доходах в 15,257 трлн руб. и расходах в 16,529 трлн руб. По итогам 2019 года, прогнозируется снижение дефицита бюджета до 819,1 млрд руб., а в 2020 году объем доходов ожидается на уровне 16,285 трлн руб., расходов — 17,155 трлн руб.

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По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, ко второму чтению проекта бюджета поступило 586 поправок, 406 из них было рекомендовано к принятию.

В конце октября сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении проект федбюджета на три года.