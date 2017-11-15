В России запретили «легкие» сигареты и изменили дизайн пачек

В России с 15 ноября вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, согласно которому производители обязаны выпускать пачки сигарет только с устрашающими изображениями, пишут «Известия».

«Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение», — говорится в публикации.

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Отмечается, что размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

Кроме того, будет запрещено наносить на упаковки изображения, которые напоминают о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты.

Также на упаковках нельзя будет указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и т.п.

В августе производители предложили установить единую минимальную цену на сигареты.