Медведев: санкции становятся инструментом конкурентной борьбы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции все чаще становятся инструментом конкурентной борьбы. Об этом он сказал в ходе выступления на саммите АСЕАН-2017, передает РИА «Новости».

«Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — сказал он.

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Также он отметил, что несмотря на бурное развитие электронной коммерции и цифровых технологий, международное регулирование в мировой торговле «по-прежнему существует в прежних рамках, парадигме 40-летней давности».

Премьер добавил, что сохраняется и нестабильность сырьевых рынков.

Ранее сообщалось, что Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле.