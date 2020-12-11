Век серебра: почему этот металл подорожает

Серебро должно подорожать в следующем году из-за значительного роста промышленного спроса на этот металл, следует из опубликованных датским инвестбанком Saxo Bank «шокирующих прогнозов» на 2021 год. Основным драйвером станет производство солнечных батарей, где серебро активно используется, считают аналитики. При этом быстро нарастить добычу серебра в попытке угнаться за спросом компании не смогут, и это приведет к дефициту металла на рынке.

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В беседе с «Газетой.Ru» профессор Московского государственного горного университета Валерий Агафонов рассказал, что

значительная часть серебра добывается в виде попутного металла, когда горняки разрабатывают те же медные жилы. В целом существует несколько способов добычи серебра: либо прямое извлечение руды, либо химическое выщелачивание.

Если говорить о добыче самого серебра, а не его извлечении в качестве попутного металла, быстро нарастить его добычу в целом реально, но все равно в достаточно ограниченных объемах, объясняет эксперт.

«Предприятия, участвующие в добыче полезных ископаемых вообще редко используют свои возможности на 100%, ведь государство устанавливает им определенные квоты, ограничивающие добычу – это касается и золота, и серебра, и платиноидов, и драгоценных камней», – говорит Валерий Агафонов. Но вместе с тем ученый заметил, что

даже если все ограничения будут сняты, компании смогут нарастить добычу серебра максимум на 20-30%.

Серебро активно применяется не только в производстве солнечных панелей и ювелирной отрасли: его часто используют в радиоэлектронной отрасли (добавляют в качестве материала для спайки различных деталей и микросхем), а так же при производстве медицинских изделий.

«Серебро действительно в ближайшие годы может стать интересной инвестицией. Нам, как и Saxo Bank кажется интереснее всего то, что сейчас около 10% всего спроса на серебро приходится на солнечную энергетику, – согласились с прогнозом аналитики Telegram-канала «Сигналы РЦБ» в беседе с «Газетой.Ru». –

Учитывая масштабные планы Джо Байдена по развитию ВИЭ и озеленение всех крупных европейских нефтяных мэйджоров, спрос со стороны солнечной энергетики действительно может значительно вырасти».

Поддержит цены на драгметалл и общая ситуация в финансовой сфере. Не стоит забывать, что серебро, как и золото, имеет инвестиционный спрос (около 22% всего спроса), который основывается на реальных долларовых процентных ставках. Учитывая мягкую политику ФРС и возращение инфляции по мере восстановления экономики можно ожидать того, что реальные долларовые процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне, что будет также способствовать инвестиционному спросу, считают в «Сигналах РЦБ».

В свою очередь, представитель Alpari Gold в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что сейчас соотношение цены серебра к золоту составляет 1 к 77, но на деле более справедливое соотношение – скорее 1 к 50/55.

«Так что серебру есть куда расти, и по идее рост серебра должен обгонять рост золота. К тому же на данный момент серебро не достигло своего пика. Если золото уже обновляло максимумы 2011 года и в этом году пробило уровень в 2000 долларов за унцию, то серебро еще не дошло до своих максимумов в $50 за унцию, которые оно установило в первой половине 2011 года», – объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Потрогать руками

Собеседник «Газеты.Ru» из Alpari Gold говорит, что если серебро начнет расти как актив, то вслед за ним начнут расти все серебряные изделия, в том числе, инвестиционные серебряные монеты и слитки. Например, уже по предварительным итогам 2020 года серебряные унцовые (31,1 грамма) инвестиционные монеты с января 2020 года по первую половину декабря 2020 год выросли на 60-70% – с 1500 до 2500 рублей за штуку.

Российские банки по-прежнему предлагают россиянам вкладывать средства в обезличенные металлические счета (ОМС), которые привязываются к ценам на драгметалл, отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Такие инвестиции можно считать быстроликвидными, так как металл можно в любой момент продать в пару кликов, при этом счета не облагаются НДС (в отличие от слитков). Но есть и определенный риск – счета ОМС не защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ), поэтому если финорганизация обанкротится, средства на таком счете тоже исчезнут.

Что касается физического металла, можно покупать инвестиционные монеты (помимо самого металла они имеют нумизматическую ценность) или слитки. В целом, такие инвестиции гораздо доступнее большинству россиян, чем покупка золота. Но в этом случае нужно позаботиться о его хранении. Например, по ценам 11 декабря в «Газпромбанке» можно было купить 500- и 1000-граммовые слитки при цене 81,22 рубля за грамм, включая НДС. То есть условные 8 млн рублей – это почти центнер серебра.

При этом собеседники «Газеты.Ru» отметили, что инвестиции в драгметаллы не подходят для спекулятивных покупок, и заработать на этом смогут только терпеливые инвесторы. Авторы канала «Сигналы РЦБ» отметили, что по их мнению стоит рассматривать только покупки серебра на ОМС и биржевые фонды ETF. Однако на счетах ОМС цена изначально будет завышена, и чтобы заработать на таких инвестициях придется ждать не один год.

Что касается биржевых инструментов – в России нет ETF на серебро, поэтому чтобы купить долю в таком фонде на зарубежном рынке через российского брокера, нужно обладать статусом квалифицированного инвестора.