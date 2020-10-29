Восьмикратная накрутка: налоговики уличили «Газпром» в завышении цены оборудования

Подробности схемы раскрыл Арбитражный суд города Москвы.

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Там «Газпром» безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость ПАО «Газпром» за I квартал 2017 года.

Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО «Энергофинстрой». Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило первому посреднику - ООО «Промтехпроект» - 2,266 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, «оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО «Газпром» ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем».

«Согласно товаросопроводительным документам, поставка оборудования не осуществлялась заводом-изготовителем, а также организациями, участвующими в организованной ПАО «Газпром» многостадийной схеме уклонения от налогообложения», - цитирует «Интерфакс» материалы дела.

«Единственная заявка»

«Промтехпроект» в качестве поставщика был определен по итогам запроса предложений в сентябре 2012 года, подав единственную заявку. При этом «Газпром инвест Юг», проводивший закупку, «неправомерно нарушил право иных потенциальных участников принять участие в запросе предложений», установила налоговая инспекция.

Заявка «Промтехпроекта» была вскрыта 13 сентября – за неделю до срока вскрытия конвертов (25 сентября), и уже 19 сентября эта компания признана победителем закупки. Закупка «проведена с нарушением правил проведения конкурентных процедур», констатировал суд.

В тендерной заявке «Промтехпроект» назвал себя официальным представителем «Энергофинстроя». Но гендиректор «Энергофинстроя» Николай Иванов заявил, что не имел отношений с «Промтехпроектом», а по вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО «Газпром инвест Юг».

Поставщик заверил, что численность его персонала составляет 98 человек (согласно материалам дела, в реальности было лишь двадцать). «Промтехпроект» заявил, что не планируется привлечение субпоставщиков, что также не соответствовало вскрытой ФНС схеме.

Руководитель тендерного комитета «Газпром инвест Юг» Бурцев, раскрывает суд, в своем заключении написал о «неустойчивом финансовом положении» «Промтехпроекта».

Допрос в ФНС

На допросе в ФНС Бурцев сообщил, что «Промтехпроект», «скорее всего, был взаимозависим с ЗАО «Газпром инвест Юг» или каким-то иным способом связан с руководством этого общества.

Учредитель «Промтехпроекта» Иван Шаров являлся советником генерального директора ЗАО «Газпром инвест Юг» - такая информация в материалах дела приводится со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Гендиректор «Промтехпроекта» Петр Черепов ранее работал в ООО «Газпром проектирование».

ЗАО «Газпром инвест Юг» и ООО «Промтехпроект» находятся по одному адресу.

В 2020 году «Промтехпроект» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Фирмы-однодневки и оправдания «Газпрома»

Средства, который «Промтехпроект» получил от «Газпром инвест Юга», согласно материалам дела, перечислялись в адрес организаций, обладающих признаками фирм-«однодневок» и уплачивающих налоги в минимальных размерах или не уплачивающих их совсем.

В их числе названы ООО «Стройтек», ООО «СК Авангард», ООО «Комплексные инженерные системы», ООО «Специнжиниринг», ООО «Теплотрансстрой» и ООО «Транском-оптим». «Энергофинстрой» получил деньги от фирмы-«однодневки» ОАО «Примоктан», говорится в решении суда.

«Газпром» в свое оправдание помимо прочего заявил следующее: установленные Инспекцией обстоятельства, относящиеся к поставщикам последующих звеньев поставки, не препятствуют применению вычетов Обществом; наличие посредников само по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, а реальность поставки товара не оспаривается Инспекцией; сумма НДС, в возмещении которой отказано Инспекцией, не соответствует обстоятельствам и существу вменяемого налоговым органом нарушения.

Арбитражный суд Москвы отклонил эти аргументы.