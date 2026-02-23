В Совфеде назвали способ полностью остановить волну телефонного мошенничества

Меры против мошенников надо ужесточать до тех пор, пока их преступная деятельность не перестанет быть рентабельной. Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента Артем Шейкин.

По мнению сенатора, цель ограничительных мер — сделать так, чтобы преступники сами отказались от обмана граждан, то есть добиться нерентабельности их бизнеса.

«Когда мы создадим такое количество препон, и регуляторных, и технических, и когда для них эти звонки станут невыгодны, они просто-напросто перестанут это делать», — убежден Шейкин.

Он считает, что начать смягчение действующих запретов и ограничений можно будет лишь после того, как у российских граждан сформируется устойчивый «коллективный иммунитет» к уловкам злоумышленников, и они перестанут реагировать на мошеннические схемы.

Между тем, по данным Baza, это уже начало происходить — мошенники якобы жалуются на резкое сокращение поля деятельности в России: практически всех психологически податливых жертв они уже обработали, а остальные не поддаются на уловки. Дошло до того, что аферисты начали мстить россиянам, которых не смогли обмануть.

