Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Совфеде назвали способ полностью остановить волну телефонного мошенничества

Сенатор Шейкин: меры по борьбе с мошенниками должны сделать их бизнес невыгодным
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Меры против мошенников надо ужесточать до тех пор, пока их преступная деятельность не перестанет быть рентабельной. Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента Артем Шейкин.

По мнению сенатора, цель ограничительных мер — сделать так, чтобы преступники сами отказались от обмана граждан, то есть добиться нерентабельности их бизнеса.

«Когда мы создадим такое количество препон, и регуляторных, и технических, и когда для них эти звонки станут невыгодны, они просто-напросто перестанут это делать», — убежден Шейкин.

Он считает, что начать смягчение действующих запретов и ограничений можно будет лишь после того, как у российских граждан сформируется устойчивый «коллективный иммунитет» к уловкам злоумышленников, и они перестанут реагировать на мошеннические схемы.

Между тем, по данным Baza, это уже начало происходить — мошенники якобы жалуются на резкое сокращение поля деятельности в России: практически всех психологически податливых жертв они уже обработали, а остальные не поддаются на уловки. Дошло до того, что аферисты начали мстить россиянам, которых не смогли обмануть.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с онлайн-подписками.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!