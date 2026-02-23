Размер шрифта
В Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей

В Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей. Видео инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Сочи во время шторма мощной волной выбило все окна в прибрежном ресторане. В момент происшествия в помещении находились посетители, в том числе отец с ребенком. Волна накрыла зал и на несколько секунд смыла их с мест», — сказано в посте.

Как уточняется, семья не пострадала.

До этого в Анадыре снежный шторм парализовал движение машин и сорвал крыши с домов. В городе наблюдались сильнейшая пурга и усиление ветра до 40 м/с. Дороги замело снегом, из-за чего автомобили не могли ехать. Пешеходам приходилось передвигаться по засыпанным тротуарам, цепляясь за столбы, чтобы их не снесло. Ветер успел сорвать крыши с нескольких зданий. Повреждения домов выявили на улицах Строителей и Партизанской.

Школы в населенном пункте не работали в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вместо обычных автобусов на линии выпустили «вахтовки» — специализированные автомобили для перевозки людей на удаленные объекты, расположенные в труднодоступных местах.

Ранее в США сняли на видео, как штормовая волна смыла дом.
 
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
