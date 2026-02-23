Лукашенко раскрыл, без чего Белоруссия прекратит существование

Лукашенко: без армии и силовых структур у нас не будет страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что без армии и силовых структур страна рискует прекратить свое существование. Его слова с церемонии вручения наград по случаю Дня защитника Отечества приводит ТАСС.

«Недавно я встречался с учеными и сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без армии, без силовых структур, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны не будет», - сказал глава государства.

До этого Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил страны заявил, что наследники нацистов предпринимают попытки сформировать «бронированный кулак» для удара на восточном направлении.

Глава государства отметил, что, по его оценке, подобные действия наблюдаются у границ Белоруссии. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и внимательно отслеживается.

Ранее Лукашенко рассказал об оборонной общности России и Белоруссии.