Дефицит железа в волосах оказался связан с парализующей болезнью

iScience: дефицит железа в волосах связан с болезнью Паркинсона
Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые установили, что у пациентов с болезнью Паркинсона в волосах снижен уровень железа и меди и повышено содержание марганца и мышьяка. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин. Оно проявляется тремором, замедленностью движений, мышечной скованностью и нарушением равновесия. Обычно диагноз ставят на основании клинических симптомов, когда изменения в мозге уже значительны, поэтому поиск ранних и доступных биомаркеров остается одной из ключевых задач медицины.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы волос 60 пациентов с этим диагнозом и сравнили их с показателями здоровых людей того же возраста. Наиболее устойчивым отличием оказалось снижение уровня железа. Также у больных были ниже показатели меди и выше концентрации марганца и мышьяка.

Авторы отмечают, что волосы могут отражать долгосрочные изменения обмена микроэлементов в организме, в отличие от крови или слюны, где показатели подвержены краткосрочным колебаниям. Это делает анализ волос потенциально удобным инструментом для выявления хронических нарушений.

Дополнительные эксперименты на мышах показали, что снижение уровня железа в волосах связано с нарушением работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, была ослаблена кишечная барьерная функция и изменена активность генов, отвечающих за всасывание железа.

Исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер и требует подтверждения на более крупных выборках. Однако в перспективе для раннего выявления болезни может оказаться достаточно анализа пряди волос.

Ранее в Корее создали шапку против выпадения волос.
 
