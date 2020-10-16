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Потери от COVID-19: россияне лишились 841 млрд рублей

Из-за карантина россияне недополучили 841 млрд рублей

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За проведенное на самоизоляции время трудоустроенные россияне потеряли суммарно 841 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Под ударом оказались сектор услуг, розничная торговля, а также производство товаров народного потребления.

Введенные в начале этого года жесткие карантинные меры привели к резкому паданию доходов населения России. Для того, чтобы вычислить, насколько драматична ситуация, эксперты НКР сопоставили изменения поступлений от НДФЛ и фонда оплаты труда (ФОТ) по субъектам РФ в I половине 2020 года и выявили наиболее и наименее пострадавшие с точки зрения динамики заработных плат регионы.

В результате эксперты определили, что по итогам II квартала падение поступления НДФЛ в бюджеты регионов составило 9,5%, при том, что в I квартале до введения карантинных мер фиксировался рост на 12%. Самое сильное снижение доходов граждан пришлось на апрель-май: 802 млрд руб., или 16,5% от уровня соответствующих месяцев прошлого года, отмечается в исследовании НКР.

«Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей.%

Государственная поддержка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты которым было направлено около 640 млрд рублей, и безработных, для которых было выделено 130 млрд рублей. В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения», — говорится в исследовании агентства.

В абсолютном объеме наибольший урон от пандемии понесли жители столичной агломерации (– 243 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (– 69,8 млрд руб.), поскольку там вводились самые жесткие ограничительные меры: на эти регионы пришлось 45% совокупного снижения ФОТ за апрель–июнь, подчеркнули в НКР.

В десятке наиболее пострадавших следуют относительно благополучные регионы по уровню зарплат, а также субъекты федерации с развитым промышленным производством — такие как Московская область (– 65,4 млрд руб.), Краснодарский край (--26,8), Татарстан (– 25,9 млрд руб.), Челябинская область (– 22,4 млрд руб.), Свердловская область (– 21,2 млрд руб.), Нижегородская область (–18,4 млрд руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (--18,3 млрд руб.) и Пермский край (--17 млрд руб.).

Аналитики агентства отмечают, что понесенные трудоустроенными сотрудниками потери имели коллективный характер и были разделены между широким кругом сотрудников.

Самое сильное влияние на доходы россиян оказали не прямые увольнения, а введение режима неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Такой режим труда приводит к формальному сокращению списочного состава рабочих, занятых полный день, но даже при снизившемся ФОТ это ведет к формальному росту среднемесячной начисленной зарплаты.

Выпадение 841 млрд доходов у трудящегося населения сказалось, прежде всего, на их сбережениях, считает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

«В масштабах экономики это не катастрофическая величина — примерно 3% от фонда оплаты труда за год.Однако проблема в том, что эти потери были сконцентрированы во времени и люди были вынуждены либо тратить накопления, либо влезать в долги»,

— рассказал «Газете.Ru» Пискунов.

По его мнению, недополучение этих средств также отразится на бизнесе. В наибольшей степени пострадают сектор услуг и розничная торговля, а также производство товаров народного потребления. То есть, те сектора, которые в наибольшей степени зависят от благосостояния населения.

«Шоковое воздействие на доходы граждан изменило их потребительские привычки гораздо сильнее, чем если бы потери были «размазаны» в течение года. Уровень внутреннего потребительского спроса будет восстанавливаться до докарантинного уровня еще долгое время, а это способно негативно сказаться на темпах экономического роста», — сказал эксперт НКР.

Исходя из цифры в 841 млрд рублей и данных Росстата о том, что в России 81 млн человек трудоспособного населения,

в среднем каждый трудоспособный россиянин во II квартале 2020 года недосчитался 10,4 тыс. рублей, подсчитали в информационно-аналитическом центре «Альпари».

Аналитики отмечают, что причин падения доходов много: потеря работы, сокращение зарплат, невыплата ожидаемой премии или бонуса, также снижался предпринимательский доход или дополнительные поступления, к примеру от ценных бумаг, стоимость которых упала за время кризиса.

«Исходя из размера средней зарплаты в России, каждый среднестатистический россиянин во II квартале терял в месяц или недополучал примерно 7% от средней зарплаты, но здесь каждый должен уже сопоставлять эту величину со своим личным ежемесячным доходом. На экономике падение реальных доходов отражается негативно:

сокращается потребительский спрос, а значит — снижаются розничные продажи и падает производство потребительских товаров»,

— рассказала в беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что за первое полугодие 2020 года розничные продажи в России сократились на 6,4% в годовом выражении. Еще одной самоизоляции и ограничений на ведение бизнеса, связанных со второй волной пандемии коронавируса, непродовольственный ритейл, по ее мнению, не перенесет. В результате произойдут массовые банкротства непродовольственных магазинов и торговых центров, а значит, будет дополнительно расти безработица. В августе она уже достигла довольно угрожающих 6,4% трудоспособного населения, отмечает собеседница издания.

«Расходы россиян переживут новый виток снижения, а это значит, что и в 2021 году России об экономическом росте можно будет забыть», — приходит к выводу Мильчакова.