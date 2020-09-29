Плоды самоизоляции: работодатели начали понижать зарплаты

Введение нетрудовых рабочих дней и режима самоизоляции негативно сказалось на экономике российских компаний: в 2020 году 35% организаций вынуждены были срезать зарплату своим сотрудника в период пандемии, а еще около 25% компаний пошли на сокращения штатной численности персонала. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.

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Для 7% отечественных компаний пандемия не принесла никаких изменений во взаимоотношениях с работниками. Для стабильности работы бизнеса, прежде всего, компании урезали рекламные затраты и выводили персонал в режим «удаленки». В то же время исследование показало, что более 50% предприятий малого и среднего бизнеса уже возобновили работу в «докарантинном» режиме. Еще 29% участников опроса банка «Открытие» сообщили, что их бизнес уже оправился от потерь либо их вовсе не было в период самоизоляции, при этом 44% организаций ожидают, что на полное восстановление им понадобится не менее года.

Для 7% опрошенных пандемия коронавируса стала причиной закрытия бизнеса.

«На текущий момент более 50% компаний уже работают в «докарантинном» режиме, треть из него не выходили. 40% участников опроса отметили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантинных мер. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы», — отмечается в исследовании банка.

Господдержкой в период карантинных ограничений воспользовалась только четверть участников опроса. У трети компаний (32%), которые также намеревались получить эту поддержку, государственные организации и банки по тем или иным причинам отклонили заявки. Для стабилизации фирм только 24% опрошенных брали кредиты.

Две трети участвовавших в опросе предпринимателей ожидают новую вспышку заболевания коронавирусом и последующих ограничений. Более половины опрошенных полагают, что это произойдет до конца года. Подавляющее большинство компаний (61%) уверены, что смогут преодолеть новую волну COVID-19 и сопутствующую изоляцию.

Хотя сбережения на случай очередного всплеска заболевания есть только у 40% компаний.

А треть бизнесменов убеждены, что новой самоизоляции им не пережить.

В опросе банка участвовали более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Опрошенные бизнесмены представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.

На пике ограничений активность работодателей на рынке труда падала на 60%, отмечает основатель рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров. Подобного падения, по его словам, не было ни в один из предыдущих кризисов.

«В 2008 и 2013-2014 годах не было ничего подобного, поэтому я думаю, что восстановление рынка труда займет не менее трех лет. В то же время активность работодателей возвращается, никто умирать не хочет. Есть отложенный спрос, поскольку людей не нанимали практически полгода, в конкурентных областях сейчас даже сложнее подбирать персонал, чем ранее», — рассказал «Газете.Ru» Захаров.

Сокращение бизнеса и персонала в период пандемии не всегда сопровождалось потерями, отмечает эксперт. К примеру, сеть магазинов «Вкусвилл» в начале лета объявила о закрытии 60 магазинов. Из них 20 точек больше не вернутся к работе, а решение по остальным будет приниматься в октябре этого года, ранее говорил основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. При этом, по данным аналитической компании InfoLine,

в 2020 году «Вкусвилл» впервые вошел в десятку крупнейших ритейлеров России, вытеснив с десятой строчки сеть Globus, а выручка компании Кривенко за первое полугодие выросла на 47%.

«Получается, что те люди, которые освобождаются от работы в «офлайне», это работники не совсем с теми компетенциями, которые нужны в «онлайне». Соответственно спрос на высококвалифицированный персонал вырос, а на низкоквалифицированный только сокращается», — заметил Захаров из SuperJob.

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что за время пандемии доля сотрудников с «серыми» зарплатами выросла на 10%. Снижение зарплат может быть связано как раз с тем, что многие работодатели понизили «белую» официальную часть зарплат, а остальные деньги начали выдавать сотрудникам в конвертах, полагает доктор экономически наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов.

«То, что все больше компаний платят зарплату в конвертах, говорит о том, что они как раз стремятся не снижать размер выплаты сотруднику наличными. Понятно, что таким образом бизнес уходит от части выплат на взносы в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. Не исключаю, что это своего рода договоренность между работником и работодателем: «Я тебе буду платить столько же, но при этом зарплата в конверте», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Смирнов.

Собеседник убежден, что с восстановлением экономики соотношение компаний выплачивающий белую и серую зарплаты вернется к докризисному уровню.