Все идет по плану: Минфин взял взаймы рекордную сумму

В начале недели Минфин провел два аукциона по продаже ОФЗ: выручка от размещения десятилетних облигаций составила 31,8 млрд рублей, а по шестилетним — 184,5 млрд рублей. Издание «Коммерсантъ» назвало это рекордным показателем.

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Но установленный рекорд вовсе не означает аномального роста интереса инвесторов к российским долговым бумагам. Дело в том, что ведомству пришлось предложить премию ко вторичному рынку порядка 15 базисных пунктов.

Несмотря на то что летом интереса к российским облигациям не было и Минфину даже пришлось отменить два аукциона в августе (один из-за недостатка заявок, а второй из-за волатильности на мировых рынках), нынешний рост спроса носит в том числе и сезонный характер.

«Сейчас же начинается активный осенний инвестиционный сезон, ликвидности в России и в мире море, реальные (за вычетом инфляции) ожидаемые доходности ОФЗ по мировым меркам являются высокими, а с лета накопился отложенный спрос», — объясняет главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Эксперт подчеркнул, что в течение лета наблюдалась стажирующая коррекция в средних и дальних ОФЗ, а сейчас такие выпуски вновь стали интересны на среднесрочном горизонте.

«Спрос в ОФЗ с переменным купоном (ПК) вообще очень велик, так как институциональные инвесторы ожидают скорое завершение цикла снижения базовой ставки ЦБ», – добавил аналитик.

Из-за нынешней политики Банка России, уверен эксперт,

спрос со стороны крупных институциональных инвесторов на такие облигации может расти и дальше: вероятное окончание цикла снижения ключевой ставки стимулирует их разбавлять портфели ценными бумагами с переменным купоном.

Это значит, что Минфин вполне может выполнить план по размещению ОФЗ, ведь нынешние прогнозы не предполагают роста процентных ставок, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Правда, в итоге все будет зависеть от конъюнктуры рынка в моменте.

Оставшиеся в этом квартале аукционы по размещению облигаций пройдут 9, 16, 23 и 30 сентября. Причем прямо в середине этого графика — 18 сентября — Банк России должен вынести очередное решение по ключевой ставке. На данный момент Минфин выполнил 2/3 плана по размещениям.

Игорь Галактионов считает, что

ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку еще на 25 б.п. до 4% (это уравняет ее с таргетом по инфляции) или оставит ее на прежнем уровне. В первом случае рынок отреагирует умеренным позитивом.

Но если ЦБ внезапно повысит ставку, это приведет к распродажам ОФЗ, и с размещением новых выпусков у Минфина могут возникнуть проблемы.

Нынешние геополитические риски, впрочем, вряд ли повлияют на продажи новых ОФЗ, считает Константин Бушуев из «Открытие Брокер».

«Тема Белоруссии и Алексея Навального уже отыгрывалась последние недели. В целом мы пока не видим здесь возможностей для существенных осложнений», – сказал эксперт. Эту точку зрения поддерживает и Игорь Галактионов, подчеркнувший, что хотя такие риски и учитываются инвесторами при принятии решений, сейчас наблюдается достаточно стабильная динамика долгового рынка.

Козырь в рукаве

Отметим, что за этот квартал Минфин размещал только облигации из двух категорий: до пяти лет включительно и от пяти до 10 лет включительно. На них приходится 800 млрд рублей из запланированного 1 трлн.

Еще 200 млрд рублей ведомство планирует привлечь через размещение облигаций сроком от 10 лет. Обычно такие долговые бумаги размещаются под более высокий процент, но и несут в себе больше рисков.

Но Константин Бушуев уверен, что из-за высокого спроса в сентябре ведомство сможет продать инвесторам и такие выпуски.

Что касается вторичного рынка, на котором все вышеперечисленные облигации могут купить и частные инвесторы, эксперты не ждут заметного роста спроса на ОФЗ, хотя это в любом случае выгоднее, чем держать рубли на банковских депозитах: там из-за снижения ключевой ставки реальная доходность во многих случаях приближается к нулю.

«Сегмент ОФЗ, на наш взгляд, становится все менее интересным для массового инвестора из-за низких доходностей и приближения завершения шестилетнего цикла снижения базовой ставки ЦБ», — говорит Константин Бушуев.

Игорь Галактионов все же рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации, то есть те же долговые бумаги. Их отличие в том, что эмитентами является не государство, а частные компании.

«Вторичный рынок корпоративных облигаций позволяет инвестору приобрести достаточно качественные бумаги с доходностью, на 1,5-2% превышающей ставки по депозитам», – сказал «Газете.Ru» Игорь Галактионов.

Константин Бушуев согласился с этим мнением, отметив, что в этом году было достаточно много интересных размещений, которые дают отличную альтернативу банковским депозитам. Но с ними нужно быть осторожнее, чем с ОФЗ.

«В таких бумагах важно иметь надежную аналитическую экспертизу и в любом случае диверсифицировать свой портфель облигаций по многим эмитентам, чтобы снизить риски дефолта», — посоветовал эксперт.