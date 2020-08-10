Уход в тень: россияне стали реже покупать алкоголь

Продажи алкоголя с марта по июль текущего года в среднем упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Такском».

Реклама

Если в рознице падение составило 13% год к году, а средняя цена на алкогольные напитки снизилась на 1%, то продажи алкоголя в общепите с марта по июль 2020 года рухнули на 55% относительно того же периода 2019 года. Средняя цена при этом увеличилась на 3%, отмечается в исследовании «Такскома» на основе более 22 млрд кассовых чеков.

Сильнее всего поднялись цены на вино и крепкий алкоголь — стоимость водки, виски, рома, текилы, прочих крепких напитков и вина в среднем стала выше на 8%, чем в прошлом году. Цены на пиво, в свою очередь, уменьшились на 4%.

Единственная категория, показавшая рост с начала введения режима самоизоляции, — это сидр. Его продажи выросли на 7% год к году, а цена снизилась на 9%.

Самое большое падение спроса в ОФД заметили на игристое вино — на 30% год к году; тихое вино потеряло 7%. Продажи пива и крепких алкогольных напитков упали на 9 и 13% соответственно.

Снижение спроса на алкоголь подтверждают в пресс-службе винодельни «Фанагория»:

«Да, спрос упал как на тихие, так и на игристые вина. Связано это может быть со снижением покупательского спроса населения — доходы многих людей, соблюдающих режим самоизоляции [временно оставшихся без работы из-за длительных выходных] или перешедших на удаленку, снизились», — прокомментировали там «Газете.Ru», подчеркнув, что продажи непосредственно винодельни не сократились и падение спроса скорее ощутили на себе дистрибьюторы и розничная торговля.

Президент группы компаний Simple Максим Каширин также рассказал «Газете.Ru» о сокращении спроса.

«Это ожидаемое падение, в котором нет ничего удивительного, потому что на сегмент HoReCa, который был заблокирован, начиная с апреля, приходится большой процент продаж», — отметил Каширин, добавив, что много составили сами потери или мало — оценить сложно.

Эксперт добавил, что уровень падения в каждой компании, которая работает с вином или другим алкоголем, тоже будет разный, в зависимости от того, как она представлена в HoReCa. Если компания «ресторанная», вроде Simple Group, то падение, скорее всего, ощутимое, если «ритейлерная» — продает больше в супермаркетах и меньше ориентируется на рестораны — то продажи у таких упали в меньшей степени, объяснил президент компании.

«Даже может наблюдаться рост, потому что люди, которые раньше приходили выпить в рестораны, стали чаще ходить за алкоголем магазины»,

— обратил внимание Максим Каширин.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин информации о падении спроса не доверяет. По его мнению, все исследования, указывающие на то, что в России стали меньше пить, скорее говорят о том, что россияне все реже потребляют именно сертифицированную алкогольную продукцию.

«В Сколково на эту тему провели любопытное исследование, которое показало, что человек, попробовавший перейти в теневой рынок, обратно не возвращается. Даже если его доходы восстанавливаются и растут. Зачем покупать дорожающую водку, если можно сэкономить и взять «проверенный» самогон», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru», обратив внимание на тот факт, что теневой рынок очень хорошо продвигает «сарафанное радио», ведь рекомендации друзей всегда на первом месте.

В статье центра Сколково «Оценка потребления нелегального алкоголя по запросам в интернете» аналитики, в частности, исследовавшие динамику поисковых запросов с такими ключевыми словами, как «самогон» и «дешевая водка», пришли к неутешительному выводу. По их мнению, запрос на «серый» алкоголь продолжает расти до последнего времени, и замедление темпов снижения потребления алкоголя в статистике может быть отчасти обусловлено ростом потребления самогона и нелегальной водки.