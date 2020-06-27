«Не хотят рисковать»: туроператоры отменяют зарубежные туры

Российские туроператоры отменяют июльские туры по зарубежным направлениям, передает «Вестник АТОР».

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«В условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето», — говорится в сообщении.

В АТОР добавляют, что туроператоры «не хотят рисковать» и поэтому отменяют запланированные туры.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — добавили в Ассоциации.

Так, поездки с датами вылета до 16 июля отменил «Интурист». Эти туры, как отметил туроператор, можно перенести на любые другие даты в этом и следующем году. «Для переноса требуется прописать в комментарии к брони номер заявки, на которую планируется перенести денежные средства, далее будет открыт доступ к переносу на нужную бронь», — пояснили АТОР в пресс-службе компании.

Свои зарубежные туры, запланированные на июль, отменяют также Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

При этом вероятность возобновления международных рейсов пока сохраняется в июле, заявлял ранее министр транспорта Евгений Дитрих.

Стоит учитывать, что у разных туроператоров разные условия переноса поездок на более поздние даты. В отдельных случаях есть свои нюансы. Так, зачастую путевки, включающие чартерный перелет, переносятся на более поздний срок автоматически. Если в туре прописан перелет регулярным рейсов, то в этом случае условия зависят от требований перевозчика.

Отмечается, что внутрироссийские туры не попадают под эти отмены. Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что полноценный туристический сезон в России может стартовать лишь с 1 июля.

«Очень рассчитываем, что, начиная с 1 июля, россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — приводит ее слова «Российская газета».

По ее словам, в июне будет дан мягкий старт. Кроме того, этот месяц может уйти на подготовку туристической сферы к наплыву отдыхающих. Глава Ростуризма напомнила, что с начала лета стартовал первый этап снятия карантинных мер для гостинично-туристкой отрасли. Так, в некоторых регионах, например в Краснодарском крае, начали работать гостиницы и санаторно-курортные комплексы с медицинской лицензией.

Догузова уверена, что летом необходимо предлагать россиянам пакетные туры, рассчитанные на поездки внутри страны. «Уже договорились о запуске чартеров в Калининград. Цены будут от 10 тысяч на человека за недельный отдых», — отметила она.

Глава Ростуризма также рассказала про чартеры на озеро Байкал. Она заверила, что такие туры будут стоить от 30 тыс. рублей. В пакет услуг будут входить авиаперелеты, размещение и экскурсионные программы на неделю. Подобные программы запускают и по направлению в Хакасию. Так, этим летом туда отправятся первые чартеры стоимостью от 35 тыс. рублей на человека за неделю отдыха. Туроператоры, по ее словам, также предложат россиянам и отдых на Алтае, который обойдется в 25 тыс. рублей с человека за неделю отдыха.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что межрегиональные туристические поездки будут доступны с 1 июля. Что касается международного сообщения, то в Минтрансе пока считают, что России пока рано его полностью открывать. Тремя днями ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что возобновление международных полетов будет зависеть от улучшения ситуации с распространением коронавируса и будет происходить постепенно. «Обстановка будет позволять — и будем открываться», — заверил он. При этом Борисов не смог ответить на вопрос, когда именно это произойдет.