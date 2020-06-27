«Не хотят рисковать»: туроператоры отменяют зарубежные туры

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры в июле

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Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры, которые были запланированы на июль. Преимущественно отменяются поездки, намечающиеся до середины июля. Объясняется это тем, что компании «не хотят рисковать». При этом туристы могут перенести путешествия на другие даты в этом или следующем году.

Российские туроператоры отменяют июльские туры по зарубежным направлениям, передает «Вестник АТОР».

«В условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето», — говорится в сообщении.

В АТОР добавляют, что туроператоры «не хотят рисковать» и поэтому отменяют запланированные туры.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — добавили в Ассоциации.

Так, поездки с датами вылета до 16 июля отменил «Интурист». Эти туры, как отметил туроператор, можно перенести на любые другие даты в этом и следующем году. «Для переноса требуется прописать в комментарии к брони номер заявки, на которую планируется перенести денежные средства, далее будет открыт доступ к переносу на нужную бронь», — пояснили АТОР в пресс-службе компании.

Свои зарубежные туры, запланированные на июль, отменяют также Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

При этом вероятность возобновления международных рейсов пока сохраняется в июле, заявлял ранее министр транспорта Евгений Дитрих.

Стоит учитывать, что у разных туроператоров разные условия переноса поездок на более поздние даты. В отдельных случаях есть свои нюансы. Так, зачастую путевки, включающие чартерный перелет, переносятся на более поздний срок автоматически. Если в туре прописан перелет регулярным рейсов, то в этом случае условия зависят от требований перевозчика.

Отмечается, что внутрироссийские туры не попадают под эти отмены. Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что полноценный туристический сезон в России может стартовать лишь с 1 июля.

«Очень рассчитываем, что, начиная с 1 июля, россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — приводит ее слова «Российская газета».

По ее словам, в июне будет дан мягкий старт. Кроме того, этот месяц может уйти на подготовку туристической сферы к наплыву отдыхающих. Глава Ростуризма напомнила, что с начала лета стартовал первый этап снятия карантинных мер для гостинично-туристкой отрасли. Так, в некоторых регионах, например в Краснодарском крае, начали работать гостиницы и санаторно-курортные комплексы с медицинской лицензией.

Догузова уверена, что летом необходимо предлагать россиянам пакетные туры, рассчитанные на поездки внутри страны. «Уже договорились о запуске чартеров в Калининград. Цены будут от 10 тысяч на человека за недельный отдых», — отметила она.

Глава Ростуризма также рассказала про чартеры на озеро Байкал. Она заверила, что такие туры будут стоить от 30 тыс. рублей. В пакет услуг будут входить авиаперелеты, размещение и экскурсионные программы на неделю. Подобные программы запускают и по направлению в Хакасию. Так, этим летом туда отправятся первые чартеры стоимостью от 35 тыс. рублей на человека за неделю отдыха. Туроператоры, по ее словам, также предложат россиянам и отдых на Алтае, который обойдется в 25 тыс. рублей с человека за неделю отдыха.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что межрегиональные туристические поездки будут доступны с 1 июля. Что касается международного сообщения, то в Минтрансе пока считают, что России пока рано его полностью открывать. Тремя днями ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что возобновление международных полетов будет зависеть от улучшения ситуации с распространением коронавируса и будет происходить постепенно. «Обстановка будет позволять — и будем открываться», — заверил он. При этом Борисов не смог ответить на вопрос, когда именно это произойдет.