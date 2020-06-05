«Вернемся в XVIII век»: что будет с экономикой после пандемии

Профессор экономики и госполитики Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф в своей статье для Project Syndicate (перевод опубликовало «ИноСМИ») утверждает, что мир после пандемии столкнется с серьезной деглобализацией. Политические лидеры и общество будут отвергать экономическую открытость с силой, не наблюдавшейся с эпохи валютных войн и конкурентной девальвации 1930-х годов.

Реклама

В беседе с «Газетой.Ru» директор Центра коньюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что такой эффект от глобальной пандемии действительно скорее всего приведет к тому, что ближайшие несколько лет мировая экономика может прожить в русле деглобализации.

«Сейчас весь мир пребывает в состоянии не только экономической, но и психологической турбулентности. Люди находятся в состоянии когнитивной депрессии. Но все это проходит», – рассказал ученый в беседе с «Газетой.Ru».

Но, так или иначе, мировая экономика не может постоянно работать в режиме пресловутой самоизоляции. Остапкович пояснил, что многие страны, надеясь поддержать доходы населения, внутреннее производство и собственный рынок, наверняка начнут выстраивать экономические барьеры в виде тех же импортных пошлин. И если весь мир с головой окунется в эту фазу, экономика всех стран пострадает гораздо сильнее, чем от самого коронавируса.

«Невозможно замкнуться в своем пространстве – тем более потому, что мир уже стал глобальным. Его нельзя перевернуть сегодня, – уверен ученый. – Цепочка добавленной стоимости в цивилизованных странах уже вышла далеко за пределы одной страны. И сейчас остановить эту машину, переориентироваться на какое-то внутреннее содержание, стать какой-нибудь Северной Кореей, Лаосом или Кубой, это просто нереально».

Цепочка добавленной стоимости, о которой упомянул Георгий Остапкович, представляет собой современный процесс производства любого товара. То есть, условное создание автомобиля состоит из добычи палладия для производства катализатора, штамповки отдельных деталей корпуса из металла и пошива сидений.

Нынешнее производство практически в каждой сфере – от автомобилей до смартфонов – выглядит так, что все эти процессы чаще всего происходят в разных странах.

«Благодаря глобализации страны имели 3,5% годового роста. Не справились только те страны, которые не встраивались в эти цепочки. Разорвав их, единственное, что мы от этого получим – просто вернемся в XVIII век, как было до первой промышленной революции. Рост тогда был нулевой», – рассказал «Газете.Ru» ученый из ВШЭ.

Где вы были?

Но убедить весь мир вернутся к идее глобализации будет не так-то просто. В своей статье Кеннет Рогофф напоминает, что фактически глобализация, хоть и сделала товары менее дорогими для всех, параллельно поспособствовала дальнейшему усилению разрыва между богатыми и бедными.

«Глобализация способствовала росту экономического неравенства среди примерно миллиарда человек, живущих в развитых странах. Торговая конкуренция сильно ударила по работникам с низкими зарплатами в некоторых отраслях», – пишет Рогофф.

В беседе с «Газетой.Ru» Георгий Остапкович из ВШЭ согласился с тем, что

глобализация после пандемии нуждается в переоценке. И в первую очередь это касается функционирования международных организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО).

«ВТО, безусловно, потеряла свое былое значение, и не развивается. Но все равно эти организации нужны как стимулирующие, чтобы страны ощущали, что они находятся в каком-то юридическом консенсусе, – пояснил ученый. – Если не будет такой организации, начнется полный раздрай, полная анархия с любых сторон. А так есть хоть какой-то демпфер».

Руководитель научного направления Института США и Канады Российской академии наук и член-корреспондент РАН Виктор Супян в беседе с «Газетой.Ru» выразил схожую мысль о проблемах международных организаций.

Одна из самых существенных – высокая зависимость таких организаций от финансирования со стороны определенных стран. К примеру, недавно США отказались дальше финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), после чего она фактически осталась без львиной доли средств к существованию.

А в прошлом году

США окончательно парализовали работу апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), заблокировав назначение новых судей.

Теперь организация не может выносить апелляционные решения в торговых спорах стран, что фактически лишило ее одного из главных инструментов регулирования мировой торговли.

«Они вызывают много критики, и в первую очередь – со стороны администрации Трампа. Мне кажется, Трамп здесь действует со стороны силы, пользуясь своей политической и экономической мощью, и это явно неправильно. Попытка диктовать то, что тебе угодно — не самый продуктивный путь взаимодействия с международными организациями. То же касается и ВОЗ — в международных организациях стиль диктата не самый правильный», – рассказал Виктор Супян «Газете.Ru».

Ученый добавил, что в этом смысле сейчас становится совершенно очевидно, что

реформы в международных организациях назрели. Отчасти об этом говорит тот факт, что когда все более-менее благополучно, такие организации выполняют рекомендательно-информативную функцию.

А когда дело доходит до настоящих проблем, они неспособны сыграть более активную роль, учитывая, что у них нет и необходимых для этого инструментов.

Говорить об этом, как о догадках ученых-экономистов не приходится. В середине мая глава ВТО Роберту Азеведу объявил о своей отставке с 31 августа – на год раньше запланированного.

«Поскольку члены ВТО начинают формировать повестку дня для новых посткоронавирусных реалий, они должны делать это с новым генеральным директором», – объяснил причину такого решения Азеведу.

Новая волна

В любом случае, придет новая волна глобализации, вне зависимости от того, когда она произойдет. Виктор Супян в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в былом виде мы ее уже не увидим, но в скорректированном – это попросту неизбежно.

Как она будет выглядеть – большой вопрос, но чтобы ответить на него, нужно упомянуть главное противоречие, возникшее на прошлом этапе. Дело в том, что

пока мировые экономические лидеры и возникшие на их территории транснациональные корпорации продвигали глобализацию и перемещали свои производства в развивающиеся страны (главный пример — отношения США и Китая), все хорошо уживались и не было никаких проблем, поясняет Виктор Супян.

Но когда Китай стал фактически составлять конкуренцию США, возникло серьезное противоречие, которое вылилось в экономико-политическую борьбу между двумя странами, отразившуюся и на всем остальном мире.

«Противоречие состоит в том, что вот эти страны, куда перемещались производства, они начали очень быстро развиваться, в том числе, и в техническом плане, в технологическом, и стали уже не просто дополнением к экономикам развитых стран, а стали фактически конкурентами», – рассказал ученый «Газете.Ru». Но

корпорациям такая политическая борьба явно не нравится, и здесь сталкиваются интересы государства и бизнеса.

Далеко ходить за примерами не нужно – та же американская Tesla в эпоху правления Трампа успешно построила завод электромобилей в Китае.

«Государственная политика – это субъективный элемент этого процесса, а корпорации – это объективный процесс , это интерес, который не поменялся, он никуда не делся, он все равно есть и всегда будет – стремление к максимизации прибыли – это процесс объективный», – считает Виктор Супян.

В беседе с «Газетой.Ru» ученый упомянул еще один очень важный и малоизученный элемент, в котором фактически частные компании наступают государству на пятки. Те же

центральные банки видят своей основной целью сохранить эмиссию валюты, но ведь уже давно появились и другие способы: электронные деньги и криптовалюты, внедрение которых уже несколько лет активно обсуждается ведущими экономистами этих банков.

«Им может быть в обозримом будущем вообще никакие центральные банки будут не нужны, и центральный банк как государственный институт, естественно, не хочет этой независимости и глобализации. Он будет всячески пытаться сохранить свою монополию на эмиссию», – сказал ученый.

Отличный пример такого давления со стороны государства произошел совсем недавно, когда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила Павлу Дурову запустить Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram не только на территории США, но и в остальном мире, что в целом весьма дискуссионно с точки зрения международного права.

«Пока могут запрещать, но дальше если это пойдет активно развиваться, в силах ли будет государство остановить этот процесс или нет – очень большой вопрос», – подытожил Виктор Супян.

Нужно запрыгнуть в этот вагон

Новая форма глобализации действительно нужна всему человечеству, чтобы вернуться к экономическому росту, сказал Георгий Остапкович из ВШЭ «Газете.Ru». По мнению ученого, полный отход от международного взаимодействия в широком формате приведет к серьезным осложнениям в мировой экономике.

«Если мы сейчас выпустим все страны в индивидуальное плавание, ну давайте тогда уберем евро. И будем торговать с Италией по лирам, по франкам со Швейцарией. Это же какие издержки мы поимеем в итоге, – разводит руками Георгий Остпакович. –

Новые соглашения, новые люди, новые коррупционные откаты. Если все будут выходить друг на друга индивидуально, то я не могу себе представить, что будет твориться».

Оба собеседника «Газеты.Ru» выразили уверенность, что сейчас – отличный момент для того, чтобы Россия встроилась в новую формирующуюся глобализацию.

«Чем раньше мы встроимся в эту парадигму, когда мы наконец разберемся с Америкой и перестанем во всех видеть врагов, что все давят на наши скрепы и пытаются отобрать нашу российскую таблицу умножения, тогда мы сделаем инновационный прорыв, о котором мы говорим столько лет и по-прежнему стоим на месте. Тогда будет не только Маск впереди планеты всей, но и Рогозин, и все у нас будет хорошо», – рассмеялся Георгий Остапкович.

Виктор Супян из ИСК РАН добавил, что

выводы напрашиваются сами собой: Россия все время говорит о необходимости привлекать иностранный капитал, но на деле этого не происходит. А ведь без этого модернизировать страну будет очень сложно.

«Мы должны предложить миру взаимовыгодные отношения. Надо показать, что мы не являемся ни для кого никакой угрозой, и с нами надо взаимодействовать, с нами торговать. Надо со всеми взаимодействовать так, чтобы было выгодно и нам, и нашим партнерам», – считает ученый.