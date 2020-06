«Настоящая революция»: Роспотребнадзор не будет штрафовать

Предпринимателей не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для работы ресторанов и кафе, гостиниц, кинотеатров, фитнес-центров и салонов красоты после снятия ограничений из-за коронавируса, заявил журналистам в среду, 3 июня, представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Однако при выявлении вспышки заболевания предприятия будут закрывать на карантин.

Андрей Белоусов провел совещание с представителями бизнеса и деловых ассоциаций по вопросам поэтапного открытия предприятий, в ходе которого рассказал, что штрафы за нарушение рекомендаций ведомства не предусмотрены.

«Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекции, предприятие закроют на карантин»,

— сообщил представитель первого вице-премьера.

Он также обратил внимание на тот факт, что, как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний, добавив, что бизнес выразил полное понимание данного подхода.

Предприниматели в большинстве позитивно относятся к этой новости. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров оценивает такой шаг как «настоящую революцию» и «полный сдвиг парадигмы в отношениях Роспотребнадзора и бизнеса». Ресторатор объясняет, что это не просто отмена штрафов, а переход на так называемый риск-ориентированный подход, который подразумевает уход от тотальной проверки к анализу и разбору непосредственно критических ситуаций.

«Рассказывается, как нужно работать и что делать, а дальше проверяются только те предприятия, где произошел какой-то сбой. Как мы к этому пришли? В обществе широко распространен стереотип, что тотальный контроль есть залог качества, однако на практике он не работает. Это поняли еще около 70 лет назад в послевоенной Японии», — говорит Гончаров, добавляя, что сейчас такой подход используется во всем мире — его применяют в Сингапуре, во всей Европе, Америке, и в России, наконец, начали делать шаги в этом направлении.

Все силы прикладываются к обучению участников рынка, доведению до них необходимых сведений. Затем происходит обнаружение и коррекция тех случаев, где что-то пошло не так, объясняет предприниматель суть подхода.

«Дело в том, что среди бизнеса нет самоубийц и тех, кто сознательно хочет работать плохо. Тот, кто совершает ошибки, просто не понимает и не знает, что делать, потому что его никто этому не научил», — объясняет Гончаров.

«Мы очень позитивно смотрим на то, что происходит сейчас в нашем диалоге с Роспотребнадзором, и если штрафов действительно не будет, я думаю, это можно считать прорывом в наших взаимоотношениях с этим ведомством», — говорит основатель компании HURMA Group of companies (Meat Puppets, Take It Easy, «Профсоюз») Дмитрий Левицкий.

По словам ресторатора, это очень верное решение, и было бы неправильно штрафовать за каждый пустой санитайзер или застав кого-то без маски.

«Это же процесс. А ведомство должно контролировать результат. Если в ресторане в результате нет зараженных, это самое главное, что нужно нам всем — и ресторанам, и гостям, и Роспотребнадзору. А если где-то не уследил – отвечай по всей строгости закона»,

— объясняет Левицкий. Что касается самих рекомендаций, по словам ресторатора, их соблюдать можно, и они достаточно адекватные, хоть и есть некоторые вопросы.

«Сейчас снимут ограничения, люди набьются в самолеты, поезда, автобусы, а рестораны будут сажать гостей на расстоянии полутора метров. Нам это кажется немного странным, получается, мы здесь выступаем козлами отпущения. Соблюдать меры в целом возможно, хоть и невыгодно. Будем как-то работать, терпеть убытки. Посмотрим, кто из нас выживет», — рассуждает Дмитрий Левицкий.

Предприниматель также отмечает, что последняя редакция всех этих рекомендаций делалась при участии коллег-рестораторов, и она гораздо более адекватная и разумная, чем то, что поначалу предлагали.

«Очевидно, что Роспотребнадзору сложно выдавать рекомендации десяткам отраслей и везде попадать в точку, не зная нюансов бизнеса. Поэтому то, что мы сами приняли в этом участие, очень большая удача и весьма интересный прецедент», — говорит ресторатор.

Михаил Гончаров также акцентирует внимание на том, что сейчас многое стало возможно благодаря очень активной позиции ресторанного сообщества, и десятки предпринимателей принимали непосредственное участие в создании этих рекомендаций.

Однако положительно эту новость воспринимают не все участники рынка. К примеру, владелец сети «Китайские новости» Станислав Лисиченко подозревает в этом шаге попытку Роспотребнадзора снять с себя ответственность и переложить ее на бизнес.

«Мне кажется, это весьма неправильная политика, когда определяются нормы, а потом говорится, мол, можете их не исполнять, но потом сами будете отвечать. Непонятно, зачем так делать», — говорит Лисиченко. Он также отмечает, что придерживаться рекомендациям ведомства до конца — невозможно, поскольку «это некая идеальная картина мира, к которой можно только стремиться». Ресторатор при этом добавляет, что тем не менее стремиться к ним будут, и в том числе посетители будут настаивать на том, чтобы эти меры исполнялись.