План перевыполнен: РЖД исполнили обязательства перед Кузбассом

В рамках достигнутых с администрацией Кемеровской области договоренностей холдингом были приняты все возможные меры по увеличению вывоза каменного угля.

С целью максимально задействовать свободные мощности на южном и северо-западном направлении, компанией введены максимальные скидки на перевозку угля.

Кроме того, «дочка» РЖД АО «ФГК» была снижена стоимость аренды полувагонов, и сегодня она является минимальной на рынке.

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Сверх плана

Начиная с 1 июня, АО «ФГК» предложил клиентам ещё более выгодные условия на привлечение подвижного состава в рамках запущенной программы лояльности.

Несмотря на существенный рост спроса на перевозки остальных грузов в восточном направлении, в том числе социально-значимых, в январе-мае 2020 года из Кузбасса на Дальний Восток было вывезено 23,3 млн тонн угля — это +0,1 к плану, закрепленному в соглашении ОАО «РЖД» с администрацией Кемеровской области, в том числе на экспорт – 22 млн тонн, что соответствует плану, а во внутреннем сообщении – 1,3 млн тонн, то есть +2,2% к плану.

При этом ОАО «РЖД» отмечает тенденцию роста числа отказов грузоотправителей от погрузки угля, в том числе в восточном направлении.

Так, в мае объем груза, не предъявленного кузбасскими предприятиями к перевозке в адрес Дальнего Востока, несмотря на согласованные заявки, составил более 180 тыс. тонн.

Грузоотправители наращивают отказы

Погрузка кузбасского угля в южном направлении за 5 месяцев 2020 года составила 8,9 млн тонн, что меньше планового значения на 0,6% и связано со снижением предъявления груза к перевозке во внутреннем сообщении на 8,2% к плану – до 4,5 млн тонн.

В то же время экспортные отправки превысили установленный план на 8,7% и составили 4,4 млн тонн.

В направлении Северо-Запада кузбасские угольные предприятия не предъявили к перевозке 13,8 тыс. вагонов.

В результате с начала года погружено только 25,6 млн тонн твердого топлива, что на 4,8% меньше плана, согласованного ОАО «РЖД», в том числе на экспорт отправлено 19,8 млн тонн угля (-5,1% к плану), во внутреннем сообщении – 5,8 млн тонн (-4,1%).

Соглашение РЖД и Кузбасса

Как известно, в марте 2020 года ОАО «РЖД» и администрация Кузбасса заключили соглашения, в которых закреплены планы по вывозу угольной продукции, производимой на территории региона, на 2020 год по направлениям с помесячным распределением.

Эти договоренности направлены на максимальное обеспечение потребности кузбасских предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.

Так, объемы перевозок кузбасского угля в восточном направлении в 2020 году должны составить не менее 53 млн тонн на экспорт и до 3,55 млн тонн – во внутрироссийском сообщении.

Социальное значение партнерства

ОАО «РЖД» согласилось принять на себя обязательства по вывозу каменного угля в южном и северо-западном направлениях на основе индикативных показателей, предложенных администрацией Кемеровской области.

Сделано это было с учетом большой социальной значимости работы предприятий Кузбасса и давних партнерских отношений между железнодорожной и угольной отраслями.

В 2020 году грузоотправители Кузбасса планируют предъявить к перевозке, а ОАО «РЖД» – обеспечит транспортировку в южном направлении более 21,1 млн тонн каменного угля, в том числе не менее 9,41 млн тонн – на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и 11,73 млн тонн – во внутрироссийском сообщении.