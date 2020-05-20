Заселять по одному: Роспотребнадзор дал инструкции санаториям

Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. При этом анализы должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда на курорт.

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Кроме того, у заселяемых должна быть информация об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты въезда. Помимо этого, Роспотребнадзор советует заселять в номер по одному человеку, если отдыхающие не являются членами одной семьи.

Питание с целью максимального ограничения контактов отдыхающих будет организовано по номерам либо в ресторанах, обеденных залах и столовых по системе заказов. При этом администрации учреждения нужно обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования.

Ближайшие две недели покажут, насколько будет возможен в этом году отдых на российских курортах, пояснила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — приводит слова чиновницы РИА «Новости».

При этом Краснодарский край с его черноморскими курортами начнет постепенно открываться для туристов. Об этом на прошлой неделе сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Но старт сезона будет сопряжен с целым набором ограничений, введенных в связи с пандемией.

Туристический сезон в России может состояться, если динамика распространения коронавируса COVID-19 упадет до низкого уровня, пояснял ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире «России 24».

По его словам, пандемия ударила по туристической отрасли во всех странах мира, и российский кабмин внес ее в перечень наиболее пострадавших сфер экономики. Однако в случае улучшения ситуации с эпидемией в России могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», — сказал вице-премьер.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила, что с 1 июня 65 санаториев открываются для отдыхающих.

Отмечается, что к приему туристов готовятся и все 190 пляжей. При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии режима карантина будут работать 82 муниципальных пляжа и 108 пляжей санаторно-курортных организаций.

По словам Батяйкиной, пляжи подготовлены уже на 80-90%. В этом году особое внимание будет уделяться обеспечению санитарной безопасности, соблюдению мер и норм социального дистанцирования, информированию посетителей пляжа. Лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга.

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

«Я думаю, с 1 июля начнут открываться по всей стране гостиницы, рейсы воздушного и наземного транспорта», — сказал Дегтярев.

Председатель комитета считает, что цены на отдых снизятся после пандемии, потому что компаниям придется заново завоевывать клиентов.

Турция же открывает свои границы для туристов, в том числе и россиян, в среду, 20 мая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом страна разрешает въезд гражданам 31 страны мира (России, Украины, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и не только).

В АТОР отметили, что Турция также будет принимать иностранцев на лечение по различным профилям. Авиасообщение для прилетающих на лечение будет осуществляться только через аэропорты Стамбула и Анкары.

Глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Кипра Андреас Куприану также заявил, что курорты страны готовы возобновить прием туристов с 15 июня. Об этом сообщает агентство CNA.

По его словам, это станет возможным после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Куприану отметил, что Министерство туризма Кипра надеется на восстановление 30% туристического потока и дохода от показателей прошлого года.