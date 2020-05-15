«Этого боятся все»: санкции США против КНР добьют экономику

В начале недели сенатор Линдси Грэм и его коллеги внесли законопроект о санкциях против Китая за пандемию коронавируса и ее последствия, а на следующий день раскрыл его подробности.

Если в течение двух месяцев со дня принятия закона Китай не предоставит полный отчет по возникновению пандемии, не подтвердит, что закрыл все рынки, где люди могут подцепить вирус от животных, и не освободит всех активистов, задержанных в Гонконге после начала эпидемии, американские власти получат право ввести против страны санкции.

Вашингтон уже давно обвиняет Пекин в разразившейся эпидемии, подозревая страну в сокрытии информации о вирусе: на днях Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что разочарован тем, что китайская сторона даже не затронула тему зарождавшейся эпидемии, когда американская делегация приезжала в страну в январе.

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Еще в первых числах мая The Daily Telegraph обнародовала доклад разведывательного союза «Пять глаз» (в него входят секретные службы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), в котором также упоминались попытки китайского правительства предотвратить распространение информации об эпидемии и уничтожить хранившиеся в одной из лабораторий Уханя образцы коронавируса.

Подлил масло в огонь и главный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт: он подал иск в суд, требуя от Китая возместить ущерб, нанесенный пандемией COVID-19. То же самое сделал и главный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч.

На врагах не экономят

Обвинения против Китая – главный «козырь» администрации Дональда Трампа в противостоянии с КНР. Еще во время первой предвыборной кампании действующего президента, он заявлял о намерении сделать все для того, чтобы американский бизнес вернулся на родину, чтобы Америка «снова стала великой». Поэтому весьма показательно, что законопроект о санкциях против Китая в сенат внес именно Линдси Грэм.

«Я бы назвал Линдси Грэма представителем президента в сенате США – и его наиболее последовательным сторонником и единомышленником. И он сделал шаг к введению «санкций из ада»,

как он их называл в свое время применительно к России», – рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

В сложившейся ситуации ученый видит синтез двух механизмов, действующих одновременно. «Первый — подготовка доклада по линии разведывательного сообщества, который сделает Китай ответственным за распространение коронавируса. И тогда этот доклад станет поводом для выдвижения экономических и политических претензий к Китаю на основе уже принятого закона о санкциях», – уверен Владимир Васильев.

Эксперт считает, что администрация Трампа надеется на принятие закона, аналогичного CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций», принятый в августе 2017-го), который

станет правовой рамкой для введения санкций против Китая как бы от лица всего американского народа.

Шансов, что законопроект не пройдет процедуру утверждения практически нет. «Насколько я понимаю, его можно принять простым большинством в сенате, а учитывая специфику нынешних американо-китайских отношений, даже у демократов остается мало шансов положить его под сукно», – прокомментировал Владимир Васильев «Газете.Ru».

По мнению ученого, суть нового законопроекта в том, чтобы дать Трампу легальную возможность влиять на инфраструктуру экономических связей двух стран.

«Для США важно создать угрозу для китайских предприятий, которые работают на территории страны,

– считает эксперт. – Например, замораживать их активы, счета, арестовывать продукцию. По существу – это рычаг давление на китайские фирмы, непосредственно работающие на американском рынке».

С другой стороны, отмечает ученый, закон поможет внедрить меры, которые будут препятствовать переезду американских компаний в Китай. Технически это может выглядеть как отказ в предоставлении кредитов и ограничения на трансграничный перевод средств, но

суть остается в том, чтобы сделать Китай менее привлекательным направлением для инвестиций американских фирм. Именно этого Трамп и добивается с самого начала своей президентской карьеры.

Частично отголоски этой политики видны уже сейчас. На днях стало известно, что в США откроется фабрика крупнейшего тайваньского производителя микросхем TSMC: в перспективе завод за $12 млрд будет производить перспективные 5-нанометровые процессоры.

Вдобавок 14 мая Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от Huawei. А уже на следующий день телеканал CNBC рассказал, что

администрация президента готовит указ, по которому все лекарства первой необходимости должны будут производиться на территории США.

Поводом, как утверждает CNBC, стало выступление руководителя одного из подразделений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Джанет Вудкок, заявившей, что 72% всех поставок лекарственных ингредиентов находятся за пределами страны, причем 13% из их числа – в Китае.

Лес рубят – щепки летят

Главным побочным эффектом от нового санкционного закона Владимир Васильев из ИСК РАН назвал вероятность того, что администрация Трампа будет пытаться использовать его, чтобы принудить Китай к соблюдению условий первого этапа торговой сделки, или в процессе заключения второго.

«Президент США сможет угрожать Китаю санкциями в рамках этого закона, если тот повысит объем своего экспорта или будет отказываться от части импорта, который определен первым этапом торговой сделки,

– считает Владимир Васильев. – А если Китай возьмет на себя какие-то дополнительные обязательства, санкции к ним применяться не будут».

По итогам тарифной войны между США и Китаем, продлившейся почти два года (весной 2018-го Трамп начал вводить тарифы на импорт китайских товаров, после чего Пекин практически отказался от импорта энергоресурсов и продовольствия из США), в январе 2020-го страны заключили торговую сделку.

Основное условие сделки – Пекин взял на себя обязательство в течение двух лет дополнительно закупить американских товаров на $200 млрд долларов. Это касается промышленности, сельхозпродукции, топлива и сферы услуг – тем самым Трамп надеялся сократить торговый дефицит, возникший из-за того, что китайский экспорт в США значительно превышал импорт (в 2019-м году американский дефицит в общей корзине составил $295,8 млрд).

Владимир Васильев, как и многие другие эксперты, считает, что Трамп может использовать санкционный шантаж, чтобы вынудить Китай соблюдать текущие условия сделки.

11 мая китайская ежедневная газета Global Times («Хуаньцю шибао») написала, что близкие к переговорам с американцами советники рекомендовали чиновникам аннулировать предыдущее соглашение и начать новые переговоры.

«Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку. Я тоже это слышал. Они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать эту сделку более выгодной для них», – гневно отреагировал Трамп на такую перспективу (цитата РБК по Reuters).

Если США и Китай вернутся к полномасштабной экономической войне, ее последствия ощутит на себе вся мировая экономика.

Еще в ходе торговой войны в июле прошлого года темпы экономического роста КНР упали до 6,3% в годовом выражении – это худший показатель в стране с марта 1992-го.

Замедление китайской экономики сказалось на всех остальных странах: темпы мирового роста ВВП начали замедляться, а по России, в частности, ударило падение цен на нефть из-за снижения спроса на энергоносители в Китае (в начале апреля 2018-го баррель стоил около $70, а к концу года уже порядка $50).

«Перерастание экономического конфликта между США и Китаем в острую фазу – это то, чего весь мир боится больше всего. Если они сцепятся в полной мере, то это может обвалить всю мировую экономику, – пояснил Владимир Васильев «Газете.Ru». –

С экономической точки зрения это приведет к тому, что нынешняя рецессия станет еще хуже, причем как по длительности, так и по глубине всего набора обострившихся проблем».