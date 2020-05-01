Директива ЕС: в ФРГ отклонили просьбу по «Северному потоку — 2»

Об этом пишет издание Handelsblatt.

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Данная процедура предусмотрена в директиве ЕС о рынке природного газа, которая была изменена в прошлом году. Оператору проекта необходимо сделать запрос к регулирующему органу страны ЕС, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Исключение было сделано для трубопроводов, которые уже были завершены в мае 2019 года. СП-2 не был завершен в мае прошлого года, при этом Nord Stream 2 AG утверждает, что термин «завершение» не должен толковаться настолько узко.

Оператор уверяет, что понятие «завершение» должно пониматься не в структурно-техническом смысле, а в инвестиционном — когда вступали в силу изменения в европейском законодательстве, в проект СП-2 уже были вложены практически все необходимые для завершения суммы, а речь идет о миллиардах долларов.

«Об экономико-функциональном понимании в данном деле не может быть и речи», — указал в этой связи немецкий регулирующий орган.

Если принципы европейского сетевого регулирования теперь будут применены к российскому проекту, оператор газопровода на немецкой части Балтийского моря должен будет предоставить третьим сторонам доступ к трубе, а плата за пользование этими мощностями будет контролироваться BNetzA.

Участники процесса ожидают, что Nord Stream 2 AG подаст апелляцию в Высший региональный суд Дюссельдорфа, который может переадресовать этот вопрос в Европейский суд.

«Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК заявление пресс-секретаря Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

При этом в среду, 15 апреля, Клаус Эрнст, глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге, заявил, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.

Эрнст сказал, что СП-2 необходим среди прочего потому, что он позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

«Экономические отношения с Россией следует развивать, потому что спустя пять лет после «событий на Украине и в Крыму» легитимность западных санкций «вызывает серьезные сомнения», — добавил депутат.

По его словам, Германии нужен российский газ, поскольку Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», пояснил немецкий политик.

Главы австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является европейским партнером СП-2, Райан Зеле признается, что не имеет точной информации о конкретных сроках завершения строительства.

Однако глава OMV отметил, что оператор газопровода сохранил планы по завершению проекта к концу 2020 года — началу 2021 года.

«Насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 — в первом квартале 2021 года», — заключил топ-менеджер.

Министр энергетики России Александр Новак со своей стороны пообещал, что газопровод будет достроен.

«Я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — сказал глава ведомства.

В декабре прошлого года США ввели санкции в отношении газопровода. Швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил укладку труб по дну Балтийского моря. Компания отвела все свои суда из районов строительства.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает в себя и санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп.

Ограничения объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Санкции направлены против компаний, которые строят «Северный поток — 2». Помимо Allseas это французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.