Волны банкротств: две трети фитнес-клубов могут закрыться

Рынок фитнес-индустрии в результате наступившего из-за пандемии коронавируса кризиса может сократиться на 70%, предупреждают предприниматели в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Согласно их прогнозам, падение объемов продаж фитнес-индустрии в апреле может составить до 98%. В результате обанкротиться могут до 70% предприятий.

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Ожидается, что банкротства пройдут двумя волнами: из-за введения выходных дней до конца апреля с рынка уйдут 30-40%. Всего кризис могут не пережить до 70% компаний. Представители индустрии просят наложить наложить мораторий на арендные платежи на период ограничений. В качестве меры поддержки предприниматели предлагают отсрочку арендных платежей вместо временной отмены по причине форс-мажора, указывают авторы письма. Иначе власти столкнутся с массовыми банкротствами и многочисленными судебными разбирательствами сразу после снятия ограничений. Причина — колоссальное совокупное обязательство по арендным отношениям за время простоя отрасли из-за введенных ограничений при полном отсутствии ликвидности в текущей ситуации. Обязательства фитнес-индустрии по аренде достигнут 9 млрд рублей, подсчитали участники рынка.

Также отрасли необходим мораторий на немедленные возвраты средств по авансам, депозитам, нереализованным услугам на время карантина и на 120 дней после его окончания, обязательства по этим статьям по подсчетам представителей отрасли достигнут 40 млрд рублей.

Фитнес-индустрия также нуждается в субсидиях на заработную плату за второй квартал 2020 года в размере 9,8 млрд рублей. На рынке присутствует 13 тыс. объектов, указывают авторы письма, в индустрии задействованы 768 тыс. человек.

До 600 тыс. из них находятся под угрозой сокращения.

Официальный представитель сети фитнес-клубов X-Fit Ольга Чиченова в разговоре с «Газетой.Ru» заметила, что такие цифры более чем реальны. Однако, по ее словам, точно оценить потери фитнес-операторов сейчас невозможно — развитие ситуации во многом будет зависеть от продолжительности карантинных мер и реальной помощи, выделенной государством фитнес-индустрии.

«Под угрозой выживание не только небольших фитнес-клубов и специализированных студий, но и крупных игроков, потому что основные сложности сейчас — это сохранение штата сотрудников и аренда», — пояснила Чиченова.

Схожее мнение высказала представитель-сети World Class Елена Турбина.

«Запас прочности маленьких, одиночных игроков, конечно, отличается от крупных сетей. С другой стороны, у них есть возможность быстро перестроить все бизнес-процессы, включиться в новую реальность», — считает она.

По оценкам X-Fit, из-за остановки работы клубов сеть еженедельно теряет миллионы. Перехода на онлайн-платформу мало для ощутимой монетизации, а продавать карты «на будущее» невероятно сложно, так как россияне находятся в состоянии ожидания и инвестировать в «будущий» фитнес не торопятся, уточняет Чиченова.

«Можно сказать, что фитнес теряет доход дважды: сейчас, когда клубы закрыты, и потом, когда после снятия карантинных мер будет компенсировать клиентам пропущенное время»,

— добавила она.

Дать прогноз, как изменится ценовая политика фитнес-клубов после возвращения с карантина, игроки рынка пока затрудняются. Все будет зависеть от поведения россиян в состоянии экономической нестабильности, поскольку ценовая политика операторов основывается на знании своей целевой аудитории, а сейчас она меняется — доход у людей сокращается, подытожила представитель X-Fit.

Сейчас и без того пострадавшим фитнес-клубам приходится заниматься практически благотворительностью: крупные сети ведут бесплатные онлайн-тренировки в соцсетях не только для своих клиентов, но и для всех желающих.

Сначала онлайн-трансляции на своем YouTube-канале запустила X-Fit, затем с нее взяли пример и другие клубы. К примеру, дистанционные тренировки проводят и в World Class. Представитель компании Елена Турбина отмечает исключительно позитивную реакцию клиентов. Число подписчиков в Instagram фитнес-сети во время карантина выросло более чем в два раза, с 78 до 200 тыс., а в YouTube — c 3 до 26 тыс.

В X-Fit с первых дней самоизоляции стали предлагать клиентам персональные онлайн-тренировки, однако этот сервис пока дает слабую отдачу. Причины две — финансовая нестабильность россиян и отсутствие приверженности дистанционным занятиям фитнесом, объясняет представитель компании.

Впрочем, сами эксперты к таким тренировкам относятся скептически.

«Ни одна онлайн-тренировка, какой бы грамотно выстроенной методически и эмоционально заряженной она ни была, не заменит живой работы и общения с тренером», — отмечает Чиченова из X-Fit, добавляя, что техника выполнения упражнений — это основа основ, и эксперт должен следить со всех сторон за тем, как работают мышцы во время занятий, чтобы тренировка была эффективной и безопасной.

Российский объем рынка фитнес-услуг составляет 167 млрд рублей, сообщили представители отрасли в письме к премьер-министру. Налоговые отчисления в год составляют 43,64 млрд рублей. За 2020 год потери индустрии могут достичь 103 млрд рублей, прогнозируют они