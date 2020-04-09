«Серьезный удар»: Мишустин сообщил о недополучении доходов в бюджет

Бюджет Российской Федерации ждет «очень серьезный удар», заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже серьезно недополучим доходы <...> в этом году из-за коронавируса», – подчеркнул глава правительства России. Он добавил, что речь идет как о нефтегазовых, так и о доходах иного происхождения.

Премьер также заявил, что хотя власти приняли меры по поддержке бизнеса, их может оказаться недостаточно – с учетом стремительно меняющейся ситуации.

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«Нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», – отметил Мишустин.

Правительство РФ, добавил он, уже ведет сбор предложений о новых мерах – в том числе и от политических партий страны. «Нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», – подытожил глава кабмина.

6 апреля правительство России утвердило меры по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19. Документ предусматривает ряд мер для бизнеса, наиболее пострадавшего из-за распространения инфекции.

Для таких организаций правительство предоставило полугодовую отсрочку по уплате налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога, а также налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

Индивидуальные предприниматели получили льготный период по налогу на доходы физических лиц за 2019 год. До 15 мая 2020 года продлен срок предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года. Выездные налоговые проверки, согласно постановлению кабмина, не будут проводиться до 31 мая 2020 года.

Спустя два дня президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он сделал это в ходе совещания с губернаторами, представителями правительства и администрацией Кремля.

Кроме медицинских мер и финансовой помощи врачам и фельдшерскому составу, малый и средний бизнес, согласно предложению Путина, получит отсрочку по взносам в страховые фонды и всем налогам. Глава государства также поручил правительству и Банку России в течение 5 дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса.

Также 6 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что распространение коронавируса привело к наступлению «новой реальности» в экономике. «Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», – подчеркнул глава ведомства.

По словам Силуанова, «тучные времена» прошли – и теперь государству необходимо распоряжаться имеющимися у него в наличии ресурсами более эффективно. Запасов золота и валюты хватит, чтобы адекватно реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса, добавил министр. По состоянию на март 2020 года золотовалютные резервы РФ превышали $551,2 млрд.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем долгосрочном прогнозе предположили, что российскую экономику «с высокой вероятностью» ожидает двухлетняя рецессия на фоне снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом нового типа.

Для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран, говорится в документе. Отмечается, что снижение цен на нефть может привести к тому, что значительная часть закрытых на карантин производств не сможет открыться снова.

За день до этого Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса. По его словам, рассматриваются в том числе и самые пессимистические варианты развития событий.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать призывы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы компенсировать бизнесу выпадающие доходы.

«Я никак не комментирую эти призывы. Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразными, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Мишустиным», — заявил Песков в ответ на вопрос – насколько разумно ввести ЧС для поддержки экономики.