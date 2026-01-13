Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Актриса Эвелина Бледанс попала в ДТП по пути в Тюмень

Машина актрисы Эвелины Бледанс сбила оленя по пути в Тюмень
Александр Гальперин/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс попала в аварию по пути на гастроли. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда артистка находилась на пути в Тюмень. Она должна была участвовать в спектакле «Любовь и голуби» в местной филармонии.

На дороге, по ее словам, ее машина сбила оленя. Так как было темно, что именно произошло, никто не понял. Также рядом не было заправки, чтобы осмотреть машину.
Позже, когда актриса приехала в город, она убедилась, что ДТП действительно произошло.

До этого в США женщина пострадала из-за оленя, которого держала у себя дома. 64-летняя американка содержала нескольких животных этого вида официально.

В какой-то момент дочь пострадавшей вместе с мужем приехала на участок матери, так как та не выходила на связь. На территории они встретили агрессивного оленя, которого смогли обезвредить только полицейские. Выяснилось, он забодал хозяйку, ее не спасли.

Ранее Бледанс посоветовала коллегам лечь в психбольницы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613465_rnd_1",
    "video_id": "record::4e776ce1-9ce8-4916-a3a0-f8f169625bf8"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+