Актриса Эвелина Бледанс попала в ДТП по пути в Тюмень

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс попала в аварию по пути на гастроли. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда артистка находилась на пути в Тюмень. Она должна была участвовать в спектакле «Любовь и голуби» в местной филармонии.

На дороге, по ее словам, ее машина сбила оленя. Так как было темно, что именно произошло, никто не понял. Также рядом не было заправки, чтобы осмотреть машину.

Позже, когда актриса приехала в город, она убедилась, что ДТП действительно произошло.

До этого в США женщина пострадала из-за оленя, которого держала у себя дома. 64-летняя американка содержала нескольких животных этого вида официально.

В какой-то момент дочь пострадавшей вместе с мужем приехала на участок матери, так как та не выходила на связь. На территории они встретили агрессивного оленя, которого смогли обезвредить только полицейские. Выяснилось, он забодал хозяйку, ее не спасли.

