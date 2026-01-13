Размер шрифта
В ФАС прокомментировали публикации о росте цен на продовольственные товары

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС считают, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен со стороны участников рынка.

В службе пояснили, что предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что к концу января ожидается подорожание многих продуктов, среди которых кофе и сезонные товары. По словам эксперта, цена на алкоголь вырастет на 17-30%, а на кофе и чай — на 15-20%. Также подорожают сезонные продукты, такие как овощи и фрукты. Специалист подчеркнул, что стоимость таких товаров всегда увеличивается в январе на 15-20%.

Также создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru», что за неделю с 3 по 10 января 2026 года черный чай в российских магазинах подешевел на 11,1%, а бананы — на 9,3%.

Ранее ценники на продукты в магазинах предложили стандартизировать.

